Il messaggio è indirizzato a Don Pasquale Ercolano, appassionato tifoso del Sorrento calcio, che con questa foto e con gli ultimi pregevoli risultati, lo incoraggia a vincere la sua battaglia.“Forza Don Pasquale ! Ti aspettiamo al campo”, seguito dalle firme di tutti i giocatori.

Ricoverato da qualche tempo in un ospedale napoletano, non per covid, Don Pasquale è stato sottoposto ad intervento chirurgico, che dalle notizie pervenuteci, sembra andato bene. Qui, in penisola, sono in tanti ad aspettarlo e a pregare per la sua salute. I festeggiamenti di due anni fa per i suoi 50 anni di sacerdozio, hanno visto folle ad acclamarlo, a Sorrento , A San Giuseppe e Trasaella.