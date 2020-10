Fonderie Pisano, il 6 novembre la decisione del tribunale di Salerno. Il prossimo 6 novembre, alle ore 9.30, si terrà la lettura del dispositivo relativo al processo delle Fonderie Pisano. Si tratta di una decisione molto attesa, soprattutto dai residenti del quartiere Fratte e della Valle dell’Irno ed, in particolare, dal comitato-associazione “Salute e Vita”, guidato da Lorenzo Forte, che da anni si batte per chiedere l’immediata chiusura dello stabilimento ubicato in via Dei Greci o la sua delocalizzazione in un’area lontana dalle abitazioni. La querelle sta andando avanti da tempo e forse il mese prossimo potrebbe esserci la svolta tanto attesa.