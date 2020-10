Fondazione Sorrento: “Dispiaciuti per la chiusura del parco”, ma già si parla di Natale

Come Fondazione Sorrento siamo sinceramente dispiaciuti per per la chiusura del parco giochi di Villa Fiorentino, ma le ordinanze e le disposizioni vanno rispettate – questo è quanto scrive l’AD della Fondazione Sorrento, Avv. Gaetano Milano.

L’ultimo decreto ministeriale varato dal Premier Giuseppe Conte e dai suoi ministri, infatti, prevede – tra le altre cose – anche la chiusura dei parchi, così come sancito anche nell’ordinanza del neo sindaco Massimo Coppola.

Interpretando estensivamente sia il Decreto del Presidente Conte, sia l’Ordinanza Sindacale, manterremo aperto lo spazio scoperto sempre nel rispetto della regola del MID (Mascherina, Igienizzazione, Distanziamento), ma le attività di intrattenimento sono rinviate o comunque sospese, sempre nella speranza che il tutto passi presto – aggiunge l’avvocato.

Infine Milano già parla delle prossime festività natalizie: Dalla prossima settimana ci prepareremo per il “Villaggio di Natale” e per la Mostra sull’arte presepiale interpretata da MarcelloAversa (in occasione del venticinquennale della sua attività), nella consapevolezza che oggi la nostra volontà non è sufficiente a garantire il buon esito dei nostri intendimenti.