FISCIANO, STUDENTE DEL “DE CARO” POSITIVO AL COVID-19: CLASSE IN ISOLAMENTO

Uno studente dell’istituto “De Caro” di Lancusi è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio del sindaco di Fisciano: “Classe in isolamento”

Caso di contagio al Covid-19 all’interno di una scuola del territorio di Fisciano. Il sindaco Vincenzo Sessa – nella serata odierna – ha dato l’annuncio di uno studente risultato positivo al tampone. Queste le parole del Primo Cittadino: “Devo purtroppo comunicare che un ragazzo residente a Baronissi, che frequenta la classe 2° sez. C della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. De Caro” di Lancusi, è risultato positivo al tampone del covid-19 a cui è stato sottoposto stamattina. Il ragazzo è tra i frequentatori della palestra “Tempio Shaolin” il cui istruttore, nella giornata di ieri, e’ risultato positivo”. L’Asl, pertanto, ha disposto provvedimento sanitario di isolamento domiciliare per tutti i ragazzi che frequentano la stessa classe, fino ad esito di tampone di verifica, mentre l’istituto Comprensivo sarà regolarmente funzionante.

“Domattina saranno tempestivamente sanificate le aule e gli spazi interessati” – ha continuato il Primo Cittadino – “L’invito è di non creare allarmismi, eravamo preparati a questa evenienza continuiamo, insieme ai membri del C.O.C., a monitorare l’evolversi della situazione, in modo da garantire un’immediata risposta rispetto ad ogni eventuale necessità che si dovesse presentare“.

