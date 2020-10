La ricchezza e la varietà degli appuntamenti di questo week-end è soddisfacente per tutti i gusti e le passioni. Ci sono in calendario cose per gli amanti del trekking e per i futuri sposi, per i cultori di musica classica e studiosi di teologia e filosofia. Tutti appuntamenti gratuiti suggeriti da Positanonews , ovviamente seguire il protocollo anticovid e verificare l’evento, sono quasi tutti su prenotazione.Considerate che oltre quelli indicati in agenda e locandine, abbiamo su Napoli, una serie di importantissime mostre, solo al Museo Bosco di Capodimonte sono in atto 5 mostre dedicate a Luca Giordano, Calatrava, Napoli. Napoli di lava, Gemito, tutte visitate in anteprima per il pubblico di Positanonews, sul canale dedicato di youtube i video relativi. Il consiglio per una famiglia è proprio il Capodimonte, con il suo parco, i cavalli dell Polizia, le mostre , da godere senza folla, e poi una bella pizza da Starita a Materdei. Usiamo l’emergenza covid come complice,ha detto Sylvain Bellenger direttore .

venerdi 9 ottobre 2020

-ore 17.00 Presso Villa Crawford di Sant’Agnello, l’istituto di Cultura Tasso organizza conferenza con Gaetano di Palma e Pasquale Giustiniani, su l’enciclica di Papa Francesco LAUDATO SI.

-ORE 18.00 Vico Equense, Sala delle Colonne Santissima trinità, premio Capo D’Orlando al Nobel May britt Moser e conferenze scentifiche.

-Vico Equense. Social Word Film Festival segue il programma con incontri e proiezioni.

-Ore 20.00 Villa Fiorentino INCONTRI DI VINI E SAPORI CAMPANI, concerto dei PUNTOACAPO

SABATO 10 OTTOBRE 2020

-ore 19.30 Sorrento Classica. Maurizio Marstrini in concerto nella sala consiliare Comune di Sorrento.

-ORE 19.30 Nancy De Maio Il posto giusto. Incontro con l’Autrice Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” Sorrento

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

– ore 10.00 Il lato Wild di Positano. Il buco di Montepertuso Piazza Cappella Montepertuso con Nino Aversa

-ore 11.00 I SUONI DEGLI DEI, Convendo di San Domenico Praiano. Concerto Vincenzo Scannapieco e Gioacchino Mansi.

-19.00 presso Hotel nereidi Amalfi Fashion Wedding Show nr 6 EVENTO GRATUITO PER TUTTE LE COPPIE DI FUTURI SPOSI

-ore 19.20 Cattedrale Vico Equense Concerto del quartetto d’archi HADIMOVA.