Festa a Tramonti per i 101 anni della signora Mariateresa Marino. Il sindaco le dona un fascio di rose rosse

Tramonti. Grande festa nella città della costiera amalfitana per i 101 anni della signora Mariateresa Marino, così come riportato in un post sulla pagina Facebook del Comune. Originaria di Figlino, Mariateresa vive a Polvica, dove stasera tutta la sua famiglia si è recata per renderle omaggio.

Anche il sindaco Domenico Amatruda, in fascia tricolore, a nome di tutta la cittadinanza, ha reso omaggio alla centenaria portandole in dono un fascio di rose rosse. Commossa per la visita, Mariateresa ha ricordato l’uomo che sposò nel 1976, Gilberto Giorietto, stimato fabbro del paese, venuto a mancare meno di un decennio fa. Dal matrimonio non sono arrivati figli ma col suo sposo ha vissuto intensamente diversi anni a Verona, prima di rientrare a Tramonti.

La redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per la signora Mariateresa.