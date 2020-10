Ferdinando Buonocore da Agerola corona il suo sogno e veste la maglia della Salernitana. Riportiamo di seguito gli auguri da parte dell’amministrazione comunale di Agerola:

Congratulazioni vivissime a Ferdinando Buonocore che ha coronato il suo sogno e quest’anno veste la maglia della U.S. Salernitana 1919 , compagine che milita nel campionato professionistico di Serie B.

Sacrificio, impegno quotidiano, determinazione sono alla base del raggiungimento di un traguardo che in realtà è solo il trampolino di lancio per altre ed ancora più soddisfacenti affermazioni. E che tu possa avere sempre il vento del successo in poppa.