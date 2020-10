Federico e Valentina il Cilento a piedi come messaggio di speranza un bell’articolo di Paola Desiderio su Il Mattino di Salerno

Anche in un periodo drammatico come questo, dobbiamo sempre ricordare che possiamo contare sulle nostre risorse più importanti: è questo il messaggio che i viaggiatori professionisti Valentina Lo Surdo e Federico Valeri hanno voluto trasmettere con il loro cammino A piedi nel Cilento. Il viaggio, durato una settimana, si è concluso domenica scorsa a Paestum. «Un andare avanti che si carica di un forte valore simbolico in un momento tanto difficile, come quello che stiamo vivendo» hanno spiegato i due viaggiatori che il 17 ottobre sono arrivati in Campania dalla Toscana, dopo aver raccontato l’Amiata Grand Tour. Conduttrice radiotelevisiva e reporter di viaggi, Valentina Lo Surdo è conosciuta in particolare dal pubblico di Rai Radio3 dove conduce alcuni programmi culturali. Ma appena può, toglie i tacchi e calza gli scarponi per partire per un nuovo cammino. Questo suo stile di vita che la porta a passare dai palchi più prestigiosi come presentatrice ai percorsi a piedi più impegnativi, porta con sé il messaggio di guardare oltre l’apparenza e di tornare a contatto con l’essenziale. Viaggiatore e imprenditore nel mondo della comunicazione, Federico Valeri ama la lentezza ed entrare in contatto con le persone e la cultura enogastronomica dei luoghi. Precursore dei tempi attuali, Federico ha fatto dello smart working uno stile di vita. Dopo i viaggi in paesi esotici e lontani, in tempi di Covid19, in loro è maturato un desiderio di riscoperta del nostro Paese, con l’auspicio di offrire un contributo al movimento del turismo lento che sta prendendo sempre più piede in Italia. Un tipo di turismo che trova una delle sue location migliori nei piccoli borghi del Cilento, dove la vita delle persone è spesso ancora oggi scandita dai ritmi di usanze e attività tradizionali. Federico e Valentina sono partiti il 18 ottobre per percorrere le 7 tappe di un itinerario a piedi tra Alburno e Valle del Calore, toccando Sant’Angelo a Fasanella, Roscigno, Sacco, Magliano, Felitto, Aquara, sino alla vetta del Panormo, per arrivare, infine, a Paestum, sulla scia del Cammino di Santiago che tocca le sponde dell’Atlantico a Finisterre. Un tracciato messo su carta da Giacomo Cacchione, Francesco Coppola, Donato D’Ambrosio e divenuto guida per Officine Zephiro Editore. Gli appassionati camminatori potranno seguire presto le loro tracce e conoscere il percorso attraverso il reportage che verrà pubblicato per Marcopolo, La Freccia, FS News, UAM TV. La guida A piedi nel Cilento è già stata, inoltre, presentata da Valentina sulle frequenze di Radio3 alla sua uscita, nel dicembre 2019.