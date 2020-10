Eroi in corsia: dal Ruggi di Salerno la foto di due medici sfiniti dopo una notte di lavoro. Due medici del Ruggi d’Aragona – come titola il quotidiano “Le Cronache” – sfiniti dopo una notte di lavoro crollano su un divano in un ufficio dell’ospedale.

Si tratta di due giovani medici, immortalati da un collega: Antonio Longobardi, cardiochirurgo, e Francesco Frunzo, anestesista, entrambi dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Seppur in maniera involontaria, l’immagine, diventata virale, è diventata testimonianza del gioco di squadra, della passione per il lavoro, dell’impegno e dell’abnegazione in un momento storico particolare, simbolo di speranza.

Sono questi i nuovi eroi dei giorni nostri: i medici, coloro che giorno dopo giorno, ininterrottamente dal mese di marzo, si prendono cura non solo dei malati ordinari ma anche dei malati Covid.