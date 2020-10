ENNY ASTARITA LA VOCE DI UNA MAMMA “La scuola è l’ultima cosa da chiudere. Non ci avete nemmeno provato.”

ENNY ASTARITA LA VOCE DI UNA MAMMA

Le scuole in Penisola Sorrentina sono partite ufficialmente il 28 settembre ,a Sorrento in realtà il 7 ottobre per la maggior parte degli studenti. Nella settimana precedente… ingressi scaglionati, giorni alterni se non addirittura 1 solo giorno di frequenza.

Mio figlio di sette anni, ad oggi, ha frequentato la scuola solo 4 giorni… venerdì, mercoledì, giovedì e venerdì. Cioè dal 5 marzo ad oggi è andato a scuola 4 giorni; mio figlio di 11 anni 5 giorni. E subito gliela volete togliere?

Lo sapevate o no che sarebbe successo? È da marzo che si parla della seconda terribile ondata in autunno e con il picco influenzaleCome vi siete preparati?

Perché la circumvesuviana è stracolma? Perché non avete fatto i controlli dovuti? I ragazzi divideteli fuori ai bar, distanziateli nelle piazze, quando escono da scuola. Fate rispettare i protocolli, niente mascherine sotto il naso, distanziamenti. Velocizzate i tempi della sanità. È su questo che dovevate lavorare e su cui dovete lavorare.

Cinque giorni di scuola dopo mesi di preparazione è un fallimento enorme!

Avete guardato ballare ragazzi uno sull’altro come niente fosse, li avete guardati abbracciarsi e scherzare con le mascherine sotto il naso e giustamente ora li volete punire: gli togliete la scuola.

Il virus è fuori le mura della scuola… combattiamolo fuori.

La scuola è l’ultima cosa da chiudere. Non ci avete nemmeno provato.

A malincuore l’unica proposta che ho da fare ora,per non chiuderla totalmente ,è quella di ricorrere alla didattica a distanza per le secondarie di secondo grado, mai per le prime classi.Ad ogni classe dovrebbero essere garantiti almeno due giorni in presenza, per spiegazioni, interrogazioni, dubbi ed altro. Il resto a casa. Quando in presenza,gli alunni dovrebbero essere divisi in gruppi non maggiori di 10.

Ciò dovrebbe consentire un decongestionamento della circumvesuviana,soprattutto se fossero aggiunte ulteriori corse negli orari di punta.

Le primarie e le secondarie di primo grado assolutamente in presenza, magari meno ore, gli approfondimenti si potrebbero fare in dad e forse si potrebbero dividere le classi in gruppi ed optare per i turni.

Insomma provarle tutte! Quando ci sono dei tagli da fare si inizia dal superfluo non dall’indispensabile.