Ecco lo scambio di sms infuocati tra De Laurerntiis ed Agnelli alla vigilia di Juve -Napoli, la sfida mancata

Non si placa l’eco della sfida mancata tra Napoli e Juve. Ad una settimana dalla mancato sfida, sfida mancata per giusta causa in quanto il Napoli era stato fermato dall’ASL Napoli 1 in via precauzionale in quanto nel Napoli c’erano die casi di positività al Covid-19, Zielinski ed Elmas. probabilmente in seguito alla sfida contro il Genoa, sfida che andava rinviata per la presenza di numerosi casi Covid.19 positivi tra le fila del Grifone, si rilevano altri retroscena. Tra Juventus e Napoli si prevede un’aspra battaglia legale e la tensione è destinata a crescere. Difficile che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli possa ricomporsi in tempi brevi, anche perché nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio della gara poi mai giocata tra i due presidenti c’era stato uno scambio di sms infuocato.

IL RETROSCENA

Come raccontato dal numero uno bianconero domenica scorsa, patron De Laurentiis aveva chiesto il rinvio del match, scrivendo in privato al suo omologo juventino. “Non se ne parla proprio”, la risposta di Agnelli che non aveva preso in considerazione l’ipotesi di spostare la partita, neanche di 24 ore. Soltanto dopo, poi, è intervenuta l’ASL a frenare il Napoli e, di fatto, a dar ragione ad ADL. A riportarlo è La Repubblica.