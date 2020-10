Ecco le nuove linee guide anti-Covid 19

Scende a dieci giorni la quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita. È quanto deciso dalla riunione di domenica 11 ottobre del Cts, il Comitato tecnico scientifico, alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza. E confermato dalla circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale Giovanni Rezza. «Il quadro epidemiologico in Europa è molto cresciuto, così come l’andamento dei contagi in Italia», ha ricordato il ministro intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa. Da qui un nuovo vademecum per trattare i casi di positività al Covid 19.

Come funziona la nuova quarantena

Per i positivi asintomatici con diagnosi confermata da test molecolare, tanto per cominciare, l’isolamento consisterà in dieci giorni più tampone unico a fine quarantena. Per i positivi sintomatici, quarantena di almeno dieci giorni di cui gli ultimi tre obbligatoriamente senza sintomi e tampone molecolare unico a fine isolamento. Per i positivi asintomatici con riscontro di positività al test molecolare effettuato al decimo e 17esimo giorno, almeno 21 giorni di quarantena l’isolamento si interrompe comunque al 21esimo giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione. I contatti stretti dovranno sottoporsi a isolamento fiduciario di dieci giorni, più tampone antigenico rapido o molecolare. I positivi a lungo termine in assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.