Ecco chi è diventato il padre adottivo di Osimhen a Napoli

Carattere forte e maturità notevole, Victor Osimhen sta impressionando tutti in queste prime settimane di Napoli. L’attaccante nigeriano non è potuto partire per disputare gli impegni della sua nazionale, ma come tutti è rimasto nella bolla di Castel Volturno, in cui apprende giorno dopo giorno qualcosa in più sul calcio italiano. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex Lille è sempre intento a studiare l’Atalanta, i movimenti da fare, con lezioni di tattica ad ogni pasto sui dispositivi elettronici a sua disposizione:

“Niente atteggiamenti da divo o ragazzino e così ha accettato la clausura per imparare. Fidandosi di “papà” Gattuso, che gli riserva grandi attenzioni, e scherzando con i compagni, soprattutto quelli che parlano l’inglese. […] E così Osimhen è uno dei più attenti a vedere e rivedere le clip personalizzate che lo staff tecnico di Gattuso ha preparato per ognuno dei propri giocatori, divisi per ruolo e reparti. Il nigeriano sta scoprendo con grande curiosità l’importanza data alla tattica nel nostro campionato. E la precisione nella preparazione delle partite. E così anche nella sala pasti, sul display o anche su telefonino e tablet personale – a colazione, a pranzo o cena – Victor quando può approfitta per capire bene come parte l’azione dell’Atalanta e come dovrà far pressing per recuperare alto il pallone e far diventare ancora più pericolosa l’azione d’attacco del Napoli”.

Fonte Tuttonapoli.it