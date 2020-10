E’ un Napoli da amare!

Il Napoli deve riscattare la vergognosa sconfitta a tavolino contro la Juve. Si presenta al San Paolo con la grinta e la rabbia giusta. Inizialmente è guardino e attende la squadra bergamasca. Bakayoko fa da flangiflutti e Fabian Ruiz libero da impegni difensivi diventa il Toscanini azzurro. Dirige con maestria l’orchestra tinta d’ azzurro che ha in Politano, Mertens e Lozano i solisti di principali. Osimhen da centro boa fa spazio a questi tre fuoriclasse. Il primo goa è di Lozano che davanti al portiere su assist di Politano segna l’1-0. Al 25 ‘ Lozano di testa manda fuori. Al 31’ segna ancora Lozano con un tiro a giro che batte Sportiello. Politano sfreccia sulla destra batte Sportiello con un sinistro fulminante. Il quarto goal è il più atteso. Lancio lungo, Palomino l’anello debole della squadra bergamasca, liscia e Osimhen si allunga e tira forte tanto forte che buca la rete di Sportiello. 4-0. Questa è il calcio che si vuole vedere. Nel secondo tempo il Napoli deve solo controllare la partita C’è un tiro di Lozano che Sportiello respinge e il goal di Lemmers che da solo su assist di Romero segna per rendere meno amara la Caporetto dell’Atalante a Napoli. Alla fine della sfida il Napoli può esultare. La squadra azzurra dimostra di saper vincere sul campo mentre altre preferiscono i tavolini per racimolare i tre punti.

Napoli Atalanta 4-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 23′, 26′ Lozano (N),30′ Politano (N), 43′ Osimhen (N), 68′ Lammers (A)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian (82′ Demme), Bakayoko (74′ Malcuit), Lozano, Mertens (74′ Lobotka), Politano (60′ Ghoulam), Osimhen (82′ Petagna). A disp.: Meret, Contini, Malcuit, Demme, Ghoulam, Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Petagna, Llorente. All.: Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Palomino (46′ Djimsiti), Romero, Toloi, De Paoli, De Roon, Pasalic, Gosens (80′ Muriel), Gomez (55′ Lammers), Ilicic (62′ Malinovskiy), Zapata (46′ Mojica). A disp.: Radunovic, Rossi, Sutalo, Lammers, Muriel, Freuler, Malinovskiy, Djimsiti, Hateboer, Mojica, Miranchuk. All.: Gasperini.

AMMONITI: Toloi, Gosens, Lozano, Djimsiti