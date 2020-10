Veronica Franco aveva solo 19 anni ed una voce da togliere il fiato. Lo scorso 12 settembre aveva incantato e commosso tutti, dalla giuria ai telespettatori, cantando il famoso brano “Hallelujah” nel noto talent show di Canale 5 “Tu Sì Que Vales”.

Questa mattina Veronica se ne è andata per sempre, sconfitta dalla leucemia. La malattia le era stata diagnostica nel 2018 ed alla fine era riuscita a guarire. Ma, dopo aver subito il trapianto di cellule staminali e dopo la chemioterapia, si è presentato un problema ai nervi che l’ha praticamente paralizzata dal collo in giù costringendolo su una sedia a rotelle. Veronica lascia i genitori Luca e Rosanna e la sorella Michela, che aveva fatto da donatrice per il suo trapianto di midollo.

Commoventi le parole usate da un amico del padre di Veronica, Benito Maria Possemato, per ricordare la ragazza: “Questa mattina 15 ottobre nel Vostro anno domini 2020 è spirata Veronica Franco, la giovane studentessa e cantante biellese malata di leucemia e da due anni sulla Vostra via crucis del dolore. Da cattolico errante quale sono, la domanda che Vi pongo ogni volta che una giovane vita viene a mancare a se stessa, tra malattie e sofferenze, prima ancora che alla sua famiglia e ai suoi affetti è sempre la stessa: ma che Dio è un Dio che fa sopravvivere le madri ai propri figli come i padri alle proprie figlie? In giornate meste come questa penso che sia un Dio ingiusto e mi assumo la responsabilità di ciò che scrivo. Ciao Veronica, canta anche per noi, canta per sempre. In fede (forse) Benito Maria Possemato”.