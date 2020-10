E’ italiano un test rapido e a basso costo nella diagnosi di Covid-19

Per contrastare la pandemia è utile una diagnosi precoce e istantanea del Covid 19. Soprattutto nel caso degli asintomatici. Questo è lo scopo del nuovo test tutto italiano In questo test non si usano tamponi, sangue o saliva. Il nuovo test rapido prevede l’utilizzo di un boccaglio in cui il paziente deve immettere aria. Le goccioline d’aria si depositano sul sensore e se ci sono frammenti di virus questi si rifletteranno sulla superficie del sensore che alla luce sarà idi un colore diverso. Il dispositivo in cui verrà inserito il sensore avrà le dimensioni di uno Smarthone e il risultato si avrà dopo dieci, quindici minuti e nessun tipo di reagente. Costi bassissimi e poco, personale che potrà liberare i medici ad occuparsi di altre patologie