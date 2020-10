E’ gioia a Positano. Tampone negativo per la bimba, nessun caso Covid nell’infanzia. Vogliamo chiudere i bollettini di questa giornata con una bella notizia nella perla della Costiera amalfitana per tutti, e non solo per la famiglia, alla quale diamo tutti un forte abbraccio virtuale. Le mamme in attesa del risultato per il tampone al coronavirus Covid-19 della ASL di Salerno, e la famiglia interessata stessa, possono tirare un sospiro di sollievo. Il tampone è negativo, non c’è nessun caso nella scuola dell’infanzia della cittadina della Costa d’ Amalfi e dopo la guarita di oggi e un’ondata che stiamo affrontando con la tempra e il coraggio di sempre il paese può stare più tranquillo. Sempre con attenzione e prudenza, ma con maggiore serenità. Questa ondata è normale che sia arrivata anche da noi e, tutto sommato, se ci guardiamo intorno, in maniera sicuramente minore. Siamo felici per tutti per questa notizia e le buone notizie vanno annunciate perchè dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi, ce la faremo.