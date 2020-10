E’ finito il Gasp per l’Atalanta? Sembra di si

Il sabato pomeriggio inizia con il botto. La Samp di mister Ranieri vince a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini confermandosi bestia nera del mister degli orobici. L’Atalanta vista oggi pomeriggio non è neanche la brutta copia di quella ammirata a Roma contro la Lazio. La squadra appare stanca e involuta. Come se il Gasp fosse finito per i nero-azzurri L’inizio è di marca atalantina. Al 6’ Il capitano dell’Atalanta , Gomez, vince un rimpallo e da terra calcia verso la porta di Audero: provvidenziale la deviazione con la caviglia di Bereszynski. Goal mangiato, gol subito. La Samp a sorpresa passa in vantaggio. A segnare è Quagliarella. Il bomber della Sampdoria di origini stabiesi, riceve da Damsgaard, ubriaca Palomino con una finta e trafigge Sportiello col mancino: blucerchiati in vantaggio. La Sampdoria vuole raddoppiare anche con i difensori. L’ex azzurro Tonelli s’avventa sul pallone su un cross teso di Ramirez. La Samp alla fine del primo tempo ha l’occasione di raddoppiare. .L’arbitro assegna un rigore per fallo di braccio di Mojica su tiro di Jankto. Quagliarella si presenta sul dischetto del rigore ma Sportiello neutralizza. Nei secondi 45′ la musica non cambia, Ranieri imbriglia l’Atalanta bloccando le due fasce e impedendo i cambi di gioco. Di conseguenza i nero-azzurri sono costretti a giocare centralmente ma vanno a sbattere contro la muraglia doriana. La Sampdoria raddoppia. Accade al 58’ quando c’è un cross dalla destra di Jankto e Thorsby incorna raddoppiando. L’Atalanta è a terra fisicamente perché stanca dalla sfida di Champions League. Anche il morale è a terra. Le espressioni di Papu Gomez ne sono la conferma. A rivitalizzare la dea bergamasca è un fallo stupido ed inutile di Keita Balde che colpisce in pieno Zapata. Dopo che l’arbitro Calvarese va a rivedere le immagini, Zapata batte il rigore che permette all’Atalanta di accorciare. La Samp cerca di difendere il vantaggio. Lo fa senza affanni. In contropiede in zona recupero chiude la pratica. Contropiede di Keita che passa a Jankto che piazza il pallone sul palo lontano e fa 1-3. L’impressione è che la squadra d Gasperini la si conosce ormai e può essere contrasta adesso. Ranieri si conferma bestia nera ma questa è materia del grande genio di Peppino de Filippo che diceva” Non è vero ma ci credo”