Dpcm e chiusura alle 18, protesta a Nocera: commercianti piazzano tavoli e sedie in strada

Non appena il Governo Conte ha varato il nuovo Dpcm in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre, non sono mancate le proteste nel salernitano, a maggior ragione dai commercianti che saranno costretti alla chiusura entro le 18, in particolare per bar, gelaterie, pub, pasticcerie e ristoranti.

I titolari degli esercizi commerciali hanno occupato la strada principale con sedie e tavoli per manifestare il loro dissenso verso le disposizioni previste dal nuovo decreto nazionale anti-Covid.

Inutile parlare di una circolazione veicolare totalmente ostacolata. Auto costrette a deviare per l’altra strada paralizzando anche quella. Intervenute le forze dell’ordine anche se, fortunatamente si è trattata di una protesta pressoché pacifica.