Dopo il boom di contagi in Campania Vincenzo De Luca si appresta ad emanare una nuova ordinanza con misure più restrittive

Oggi in Campania si è avuto un boom di contagi registrati con ben 1.127 nuovi positivi. Ed il governatore della Campania Vincenzo De Luca sta già preparando una nuova ordinanza – come riporta “Il Mattino” – con la collaborazione degli esperti della sanità e dell’unità di crisi. I dati registrati nelle ultime ore destano preoccupazione e ricordiamo che De Luca, nel suo ultimo intervento di venerdì scorso, aveva dichiarato che se il divario tra nuovi contagi e guariti avesse superato quota 800 si sarebbe chiuso tutto. Ebbene, oggi i guariti sono 317 con un divario di 810 che, seppur di poco, supera la soglia stabilita da De Luca. La nuova ordinanza regionale, stando alle prime indiscrezioni, non dovrebbe prevedere un lockdown totale ma delle maggiori restrizioni nel settore dei trasporti e della vita sociale, nel tentativo di arginare questa impennata di contagi che continuano ad aumentare giorno dopo giorno.