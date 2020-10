Doodle di Google dedicato agli insegnanti . Perchè oggi è la loro Giornata mondiale? Anche Google ha dedicato uno dei suoi speciali doodle animati a questa ricorrenza: oggi, 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. È stata istituita nel 1994 dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di conoscenza e patrimonio culturale, nel giorno in cui nel 1966 erano state sottoscritte le Raccomandazioni sullo status dell’insegnante: si trattava di un documento d’intenti valido a livello internazionale in cui si fissavano gli standard in fatto di formazione, reclutamento, aggiornamento continuo e condizioni di impiego dei docenti. Nella stessa ottica la stessa Giornata mondiale vuole essere un momento per celebrare, apprezzare e migliorare il riconoscimento e le condizioni di lavoro degli insegnanti di tutto il mondo.

La Giornata mondiale degli insegnanti in realtà dà il via a una settimana intera di iniziative volte a valorizzare il personale docente attraverso una serie di appuntamenti e programmi di formazione: si parte già oggi con l’annuncio dei vincitori del premio Teachers of the Year, mentre si continuerà fino al 12 ottobre con diversi panel online ognuno gestito da diverse task force che si concentreranno soprattutto sulle sfide dell’insegnamento di oggi e di domani. Questo perché, nello specifico, la Giornata di quest’anno ha come tema ufficiale quello racchiuso nel titolo “Insegnanti: fare da guida durante una crisi e reimmaginare il futuro”: “Come ha dimostrato la pandemia, gli insegnanti hanno dato un contributo cruciale per garantire la continuità dell’apprendimento e sostenere la salute mentale e il benessere degli studenti”, si legge nei comunicati ufficiali che sottolineano come ben il 90% degli alunni in tutto il mondo è stato colpito dalle chiusure imposte dal coronavirus, mentre gli insegnanti hanno dovuto trovare soluzioni innovative per garantire la continuità della didattica.