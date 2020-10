Domani riprende il cammino della nazionale di calcio italiana.

La nazionale di calcio italiana riprende il suo cammino domani affrontando 7ottobre in Amichevole la Moldavia (ore 20.45) a Parma. Successivamente la nazionale di Mancini affronterà l’ 11 ottobre (Nations League) la Polonia (ore 20.45) a Danzica. Sempre per la Nations League la squadra di Mancini affronterà il 14 ottobre (Nations League) l’ Olanda (ore 20.45) a Milano. Mancini ha lasciato a casa non solo i giocatori del Napoli causa sospetto, fortunatamente dissolto dall’analisi dei tamponi nasofaringei ) e ora in isolamento precauzionale, ma anche due giocatori della Juve, Bonucci e Chiellini. I due difensori sono in isolamento fiduciario e misteriosamente non se ne conoscono gli esiti dei tamponi.

Ecco il calendario completo della nazionale italiana di calcio

7 ottobre (Amichevole): Italia-Moldavia (ore 20.45) a Parma

11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) a Danzica

14 ottobre (Nations League): Italia-Olanda (ore 20.45) a Milano

11 novembre (Amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) a Benevento

15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) a Roma

18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45) – sede da stabilire