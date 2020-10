Domani altro giro di tamponi per il Napoli calcio

Passata la paura e passato il primo giorno di quarantena del Napoli calcio , la squadra e lo staff , l’allenatore saranno sottoposti già da domani a nuovi tamponi naso-faringei. La società in accordo con l’ASL ha preferito che la squadra e tutto lo staff potesse svolgere questa ” bolla” al centro training di Castel Volturno dove sono state predisposte a tempo di record stanze singole, per evitare contatti tra i giocatori. Domani è un altro giorno e si spera che i tamponi posso sempre essere negativi non solo per tranquillizzare l’ambiente ma anche per preparare la sfida del 17 ottobre contro l’Atalanta .