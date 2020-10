Difficile il trasporto scolastico in costiera amalfitana, genitori costretti ad organizzarsi con il car sharing

Problemi per il trasporto scolastico in costiera amalfitana ai tempi del Covid-19. In questo particolare momento di emergenza sanitaria sono tantissimi i genitori della costiera che non si fidano dei trasporti della Sita e del rispetto del distanziamento sociale a bordo degli autobus, temendo quindi il rischio di contagi. Per questo motivo in molti hanno deciso di trovare delle soluzioni alternative utilizzando dei pullman privati oppure il car sharing che vede i genitori degli studenti alternarsi con le proprie auto per accompagnare i ragazzi a scuola. Questo avviene sia da Ravello per Amalfi, sia da Agerola sempre per Amalfi, che da Positano per Sorrento e Meta.

E’ evidente che sia necessario un trasporto della Sita dedicato esclusivamente agli studenti. Un’esigenza che è sempre stata molto sentita in costiera amalfitana ma sempre disattesa da parte della società di trasporto. Prima del Covid si rendevano necessari degli autobus riservati esclusivamente agli studenti che spesso venivano lasciati a terra da mezzi strapieni di turisti, soprattutto nel periodo iniziale e finale della scuola. Ora il problema è ancora più importante perché riguarda la salute dei ragazzi e la necessità che possano viaggiare su autobus nei quali sia possibile rispettare il distanziamento sociale che richiede ovviamente un numero di passeggeri dimezzato rispetto alla capienza totale e, quindi, l’incremento del numero degli autobus e delle corse.

Ci auguriamo che al più presto si possa venire incontro alle esigenze degli studenti garantendo un trasposto scolastico sicuro.