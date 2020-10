Stasera in tv 27 ottobre, sull’emittente Nove è in programma il film dal titolo Déjà Vu, corsa contro il tempo, inizio alle ore 21.25. Produzione del 2006 anglo americana, è una pellicola drammatica di azione e fantascienza. Il regista è Tony Scott mentre nel cast troviamo Denzel Washington, Paula Patton, Jim Caviezel, Val Kilmer, Bruce Greenwood. La trama. Una squadra speciale cerca di impedire un attentato. Una nuova tecnologia consente di vedere il futuro in un computer. Viene coinvolto nel progetto anche l’agente Doug Carlin che sta indagando sull’omicidio di una ragazza che si chiama Claire. L’assassino sembra essere lo stesso attentatore. Tornando nel passato ci sono una ragazza da salvare e una strage da evitare.