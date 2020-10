De Roon:” Vincere sarebbe importante” Politano” Guardiamo avanti”

Il giocatore De Roon e il napoletano” Politano hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della super sfida Napoli-Atalanta. Ecco le loro parole

De Roon ai microfoni di Sky

Foto 2 di 2



È una bella sfida che l’anno scorso non ha fatto il suo. Non vediamo l’ora di giocare Guardiamo partita per partita, Se dovessimo vincere sarebbe un bel risultato contro una grande squadra.

Politano ai microfoni di Sky

Questo

È una sfida importante È una sfida difficile. Noi andammo sulla strada che ci ha detto il mister, Giochiamo a viso aperto senza paura. Quello che è stato è stato e pensiamo al presente. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi anche se non ci sono La rivalsa? Ne abbiamo parlato stamattina ma dobbiamo pensare a guardare avanti.