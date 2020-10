De Luca da Fazio, attacchi al Dpcm: “Ci sono ambiguità”

Ieri sera il presidente della Campania Vincenzo De Luca è stato in diretta tv da Fabio Fazio. De Luca ha criticato le misure del Dpcm in arrivo da lì a poco: «Dalle anticipazioni che mi sono arrivate nel Dpcm del governo ci sono cose interessanti ma anche elementi di ambiguità. Ad esempio c’è la vendita di cibo da asporto fino alle 24, tranne che per il consumo sul posto nelle adiacenze, ma chi può misurare le adiacenze? Vedo anche – continua – una cosa che non mi convince, i sindaci possono vietare la mobilità nei quartieri più frequentati, mi sembra che siamo ancora in elementi di non chiarezza».

Ma in generale accusa il governo per troppa lentezza. «Dal governo mi aspetto decisioni più rapide. Perché vedo un ripetersi di ordinaria amministrazione di riunioni, contro riunioni, cabine di regia e comitati. Se nominiamo un commissario all’emergenza che è il dottor Arcuri, le decisioni vanno prese in un’ora, non in una settimana. Ho avuto incontri con il ministro della Salute, con dell’Interno e con il commissario Arcuri e abbiamo dato indicazioni da una settimana sui medici che ci servono. Ma – attacca De Luca – non è arrivato nulla perché i tempi di decisione sono incompatibili con la gravità del problema».

E sulle critiche per la chiusura delle scuole sino a fine mese taglia corto: «Abbiamo deciso per la didattica a distanza per 2 settimane di fronte a una situazione epidemiologica pericolosissima. E mi pare che il governo ha previsto quello che abbiamo fatto qui (ma dal governo non viene prevista alcuna chiusura per le scuole, ndr)». Infine un paio di battute. La prima su Halloween («Non penso avremo incidenti diplomatici con gli Usa per quello che ho detto, cioè che è una festa idiota»); la seconda: «La sentenza del giudice sportivo su Juve-Napoli? Limpida come una scodella di bagnacauda… Cose non da Paese serio ma da circo equestre».