De Luca chiude tutto fino al 8 dicembre

“Procederemo nella direzione della chiusura di tutto, per i dati dei contagi che abbiamo non basta l’ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia“, con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato un lockdown in Campania per i prossimi 30/40 giorni.

La Campania, quindi, sarà la prima regione a procedere verso una chiusura generalizzata delle attività per cercare di far scendere il numero dei contagi.

L’ordinanza sarà diramata nelle prossime ore, ma, è possibile già capire cosa succederà proprio dalle parole del governatore. Innanzitutto, sarà bloccata la mobilità interregionale e tra comuni, con la popolazione della Campania che sarà costretta a non uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di necessità, lavoro e urgenza.

Tutte le attività non essenziali saranno chiuse. Sicuramente saranno costretti alla chiusura i barbieri, centri estetici, negozi d’abbigliamento, palestre, bar, ristoranti, pub. Anche la scuola resterà chiusa. Molto probabilmente, queste misure saranno adottate fino all’8 Dicembre, per poi avere una parziale apertura a partire dai giorni successivi.