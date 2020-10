Dalla tristezza alla vergogna! Il giorno nero del calcio italiano

Oggi 14 ottobre è una giornata triste per il calcio italiano. Nella prima mattinata il mondo giornalistico italiano ha perso un signore della televisione: Gianfranco de Laurentiis .La sua competenza mista a signorilità ha prodotto numerosi programmi sportivi di successo. Tra questi i più famosi sono stati : Domenica Sprint, dribbling ,Euro-goal , Goal flash ecc . La sua signorilità stride con quello che è accaduto poi nel pomeriggio .Il giudice sportivo ha dichiarato la morte del calcio italiano . La Juve vince a tavolino, come sempre ha fatto , la sfida contro il Napoli. Non contento della scellerata e vergognosa decisione, il giudice sportivo ha inflitto anche un punto di penalizzazione al Napoli. Napoli che si è salvato, miracolosamente, dalla fucilazione in pubblico arbitrio. A salvarsi sono stati anche De Luca e l’ASL nella persona di Verdoliva . In pratica la giustizia sportiva ha sovvertito un ordine regionale e quindi statale. Ha annullato il diritto giuridico dello stato a favore di un diritto giuridico sportivo tanto inficiato con la vecchia signora. Ha offeso i medici ma soprattutto l’operato del governatore De Luca a cui il popolo napoletano chiede a gran voce una risposta. Ha infangato una società, affermando che il Napoli prima della decisione dell’ASL, avrebbe annullato l’aereo che doveva portare il Napoli a Torino. Ma che ragione aveva la squadra di Gattuso di non giocare una super sfida contro la Juve? Nessuna! D’ora in poi il Napoli dovrà vigilare attentamente su quello che succederà a partire dalla sfida Crotone -Juve. Gli stranieri della Juve hanno già disobbedito ad un ordine statale violando l’isolamento fiduciario ordinato dall’ASL di Torino . Poi Ronaldo ha violato anche la quarantena internazionale non restando in Portogallo nonostante la sua positività al Covid 19. A questo punto meglio perdere una partita che passare per untori ed irresponsabili del calcio italiano. Queste etichette vanno appiccicate ad altre squadre già abituate a tante etichette. Si è onesti a Napoli e coscienziosi del problema Covid -19. Per finire la prova vergognosa dell’Italietta di Mancini contro l’Olanda a completare una brutta giornata. Avrebbe detto il grande Gino Bartali” è tutto da rifare”.