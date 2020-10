Da Ravello e Sorrento al salernitano: Bucciero al comando della Municipale di Nocera Inferiore

La Polizia Municipale di Nocera Inferiore ha un nuovo comandante, si tratta di Carmine Bucciero. Con il suo passato tra la costa di Amalfi, Sorrento, e Santa Maria La Carità, Bucciero ha tutte le carte in tavola per gestire questo ruolo al meglio. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo de La Città di Salerno.

Si era proposto per questo posto già a inizio anno, nell’immediato post mandato di Giuseppe Contaldi . La commissione di allora non ritenne però di procedere con la formalizzazione del rapporto di lavoro. A dire il vero furono scartati tutti e tre i candidati, oltre a Bucciero si presentarono Angelo Caldarelli e Biagio Minichini . Poi si procedette con la nomina di Giovanni Forgione , che è durato appena quattro mesi sulla poltrona più alta del comando di via Libroia. Arriva ora la nomina del nuovo dirigente, dopo la reggenza affidata al vice comandante Mario Caso.