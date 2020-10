Covid, crisi filiera turistica, Agostino Ingenito: “Bonus Ebtc in ritardo, chiediamo tavolo urgente sindaci e sindacati”

Covid, crisi filiera turistica, Agostino Ingenito (Cisal Turismo): “Bonus Ebtc in ritardo e lasciano fuori migliaia di ex lavoratori. Chiediamo tavolo urgente sindaci e sindacati” – Crisi Covid, turismo in ginocchio. Agostino Ingenito (Cisal Turismo): “Finalmente risposte dopo nostre sollecitazioni dall’Ebtc che apre la cassa per dare contributi di cui avevano già diritto cassintegrati, stagionali e figli dei dipendenti delle imprese turistiche ma limite minimo di versamenti all’ente, tengono fuori centinaia di famiglie del settore. Ribadiamo necessità di dimissioni dei vertici Ebtc e chiediamo un tavolo urgente coinvolgendo i sindaci della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana e delle forze produttive”