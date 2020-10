Covid, assurde maxi multe da 3 mila euro quando la gente muore di fame. Il pensiero di Silvio Staiano

Assurdo richiedere 3 mila euro per chi non indossa la mascherina quanto la gente non lavora e ha seri problemi economici. Ecco il post di Silvio Staiano, ceo di Capri Watch, che dovrebbe invitare a riflettere.

“Dpcm: maximulte fino a 3000 euro per chi non mette la mascherina anche all’aperto! 3.000 euro??? Ma hanno capito che ci sono milioni di famiglie che non hanno nemmeno i soldi per mettere il piatto a tavola? A quel punto sarebbe meglio che li condannassero alla ghigliottina o alla sedia elettrica, almeno così gli risolvono il problema della fame“.