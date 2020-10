Covid a Pompei: non ci sarà la discesa del Quadro della Madonna

Pompei. Il covid ferma la discesa del Quadro della Madonna di Pompei di metà novembre. Uno dei riti religiosi più apprezzati e seguiti, deve quindi arrendersi alla pandemia. A comunicarlo è il Comune di Pompei attraverso un post sulla pagina Facebook:

“L’anniversario dell’arrivo a Pompei del quadro della Vergine del Rosario, che ricorre il 13 novembre, sarà celebrato quest’anno con un programma diverso. A causa della pandemia e del rischio di contagio da Coronavirus, la Discesa del Quadro non ci sarà. Per motivi igienico-sanitari, infatti, non è possibile organizzare la venerazione diretta dell’immagine sacra e il tradizionale bacio. Ma il Santuario, si legge in una nota, intende commemorare comunque il 145 anniversario del giorno che viene considerato come la vera data di nascita della Nuova Pompei. Il 13 novembre 1875, su un umile carro di letame, giunse a Pompei la prodigiosa immagine della Vergine del Rosario, portando nuova vita nella valle abbandonata. E’ stata prevista una diversa organizzazione della giornata per garantire, “anche in questo tempo così difficile, celebrazioni che possano solennizzare questa ricorrenza così importante per la città mariana”.