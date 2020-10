Covid-19 in costa d’Amalfi: stamane tamponi a Tramonti, Maiori e Minori. Contagiati a quota 80

Impennata dei contagi in costiera amalfitana. Medici e tecnici dell’Usca Cava-Costiera quest’oggi saranno di nuovo fra Tramonti, Maiori, Scala e Amalfi per effettuare una prima tranche dei nuovi test che riguarderanno circa 200 persone. Sarà soltanto una parte delle verifiche: come scrive La Città di Salerno, soltanto a Maiori, infatti, saranno circa 500 i residenti sottoposti all’esame diagnostico.

Il territorio che per mesi ha confermato il titolo di covid-free e immunità, adesso piomba in un autentico incubo. Al centro della Divina è stato intercettato un focolaio preoccupante: in poche ore, infatti, fra Maiori e Minori sono emersi più di 50 casi di positività. Adesso, una buona parte della comunità dovrà essere sottoposta a tampone per scoprire una possibile e ulteriore diffusione del contagio. Le amministrazioni comunali avvisano che le persone che sono venute in contatto con i positivi attuali e le persone che sono state contattate per essere sottoposte a tampone DEVONO RESTARE IN CASA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI: quest’aspetto è fondamentale per poterne uscirne vincenti e il prima possibile da questa condizione.

Speriamo che si riesca ad evitare la chiusura del nostro territorio. Ma con questa situazione, il rischio è concreto, il messaggio del delegato alla sanità della conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana, il sindaco di Minori Andrea Reale, che ha invitato tutti i cittadini a mantenere un comportamento corretto e responsabile, seguendo quelle che sono le norme indicate dal Dpcm e dalle ordinanze regionali.

Ad oggi, la costiera amalfitana conta ben 80 contagiati: tre a Positano, quattro a Praiano, quattro a Cetara, nove a Vietri sul Mare, trentotto a Maiori, quindici a Minori, due ad Amalfi, uno a Furore, uno a Tramonti, uno a Ravello, uno a Scala e uno a Conca dei Marini.

Anticipiamo, pertanto, che a breve saranno comunicati altri cittadini risultati positivi al covid-19 in costiera amalfitana, per i quali sono scattati tutti i protocolli e la situazione è sotto controllo.