Covid-19, il resoconto del 28 ottobre in costiera amalfitana: più di 100 contagi

La costiera amalfitana si trova a fare conti, quotidianamente, con i dati del contagio da covid-19. Dopo l’esplosione dei casi a Maiori e Minori, ha seguito a ruota il resto della Divina con uno screening che ha rivelato altri cittadini positivi al coronavirus. Tra i comuni più colpiti risultano, oltre a Maiori e Minori, anche Positano e Vietri sul Mare, prima di Cetara con la metà dei contagi.

Nella prima fase, la costa d’Amalfi è stata baciata dal signore, con un picco massimo di 22 positivi durante il lockdown – ha dichiarato il sindaco di Minori, Andrea Reale a Positanonews. Ma chi ci può aiutare? L’USCA, i medici, gli infermieri, i sindaci, ma soprattutto ogni singolo cittadini che, come ho sempre detto, deve essere soggetto attivo di protezione civile, per lui e per gli altri – ha evidenziato Reale.

Ecco i 109 cittadini positivi per ogni comune della costiera amalfitana (dati aggiornati alle 19:00 del 28 ottobre):

3 Ravello

13 Positano

17 Vietri sul Mare

7 Cetara

37 Maiori

15 Minori

3 Amalfi

4 Praiano

5 Scala

3 Tramonti

1 Furore

1 Conca dei Marini