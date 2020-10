Covid-19, il Premier Conte: “Nessun lockdown, coprifuoco o chiusura locali”

“Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella piu’ acuta. E’ chiaro che il contagio continua, ma io posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perche’ abbiamo un sistema sanitario rafforzato e poi abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentira’, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto. E quindi quando io dico che non vedo all’orizzonte un nuovo lockdown lo dico non con uno spirito di incauto ottimismo”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in una anticipazione dell’intervista a Monica Maggioni, che andra’ in onda nella versione integrale stasera in seconda serata su Rai 1 a “Settestorie”.“Nessun coprifuoco e chiusura locali”. Coronavirus, Palazzo Chigi smentisce

“Non c’e’ nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, ne’ di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.

Ieri sera della possibilità di anticipare le chiusure di bar e ristoranti si era ragionato nel corso della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza, ma nessuna decisione definitiva era stata presa. Nessuna novità sugli orari, viene ora assicurato, dovrebbe essere introdotto nel nuovo Dpcm, lasciando a locali, bar e ristoranti la possibilità di chiudere in base alle singole esigenze.