Covid-19, ecatombe serie D: saltate 34 gare

Redazione – In serie D è ecatombe perché il Covid 19 ha fatto saltare 34 gare.

Il virus ha fatto saltare nel weekend gli incontri dove sono stati riscontrati dei calciatori che sono stati contagiati.

Si sarebbero dovute giocare la 5^ giornata e la 6^ per i gironi A e C e cambia l’orario d’inizio delle partite, da domenica 25 ottobre fino al 27 marzo fischio d’inizio alle 14:30. Il turno si apre con un anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta di Latina-Torres (Girone G). Un solo posticipo d’orario nel programma di domenica, alle 15 prende il via Brindisi-Fidelis Andria (H). Un cambio di campo, Paternò-Santa Maria Cilento si disputerà al “Raiti” di Biancavilla (Ct).

Mentre come ha riportato il comunicato della Lnd queste sono le gare che saranno rinviate:

Recuperi previsti per il 4 novembre 14:30

Puteolana-Altamura (H)

Villa Valle-Ponte S. Pietro (B)

Breno-Tritium (B)

Pro Livorno-Real Forte Querceta (D)

Prato-Ghivizzano (D)

Pineto-Recanatese (F)

Gelbison S. Aagata (I)

Recuperi previsti per l’11 novembre ore 14:30

Saluzzo-Sanremese (A)

Desenzano Calvina-Sona (B)

Virtus Bolzano-Cartigliano (C)

Rieti-P.S. Elpidio (F)

Vis Artena-Latte Dolce Sassari (G)

Muravera-Giugliano (G)

Real Aversa-Nardò (H)

Casarano-Taranto (H)

Audace Cerignola-Portici (H)

Gravina-Città di Fasano (H)

Seregno-Vis Nova Giussano (B)

Aglianese-Corticella (D)

Pianese-Montespaccato (E)

Montevarchi-S. Donato Tavarnelle (E)

Monterosi-Nuova Florida (G)

Nocerina-Nola (G)

Roccella Troina (I)

Recuperi previsti per il 18 novembre ore 14:30

Union Feltre-Arzignano (C)

Flaminia-Tiferno Lerchi (E)

Aprilia-Vastese (F)

Derthona-Fossano (A)

Recuperi previsti per il 25 novembre ore 14:30

Sestri Levante-Caronnese (A)

Trestina-Scandicci (E)

Rinviate a data da destinarsi

Città di Varese-Folgore Caratese(A)

Bagnolese-Correggese (D)

Bra-Vado (A)

Insieme Formia-Gladiator (G)

ALTRI RECUPERI

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito le date dei rinvii precedentemente fissati per il 28 ottobre. Il 4 novembre alle 14.30 si giocheranno Real Forte Querceta-Lentigione, Correggese-Mezzolara (D), Flaminia-Siena, Aglianese-Bagnolese, S. Donato Tavarnelle-Scandicci (E) e Matese-Aprilia (F); l’11 novembre in campo Vado-Derthona (A) e Carbonia-Gladiator (G). La data del recupero di Pro Livorno-Real Forte Querceta (D) è spostata dal 4 al 18 novembre.