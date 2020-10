Costiera amalfitana, volontaria positiva al covid. La PA Millenium: “Sta bene, ha sempre utilizzato i dpi”

Costiera amalfitana. Lo screening a Minori ha rivelato un nuovo caso positivo tra i volontari in forze alla PA Millenium Costa d’Amalfi che, tramite un comunicato, augura una pronta guarigione alla sua volontaria e rassicura tutti che la ragazza ha utilizzato tutti i dpi necessari alla prevenzione del contagio.

Di seguito la nota.

In seguito allo screening coronavirus effettuato giorno 21 ottobre 2020 a Minori, uno dei tanti ai quali periodicamente si sottopongono i nostri volontari, è risultata purtroppo positiva una nostra Volontaria asintomatica alla quale, innanzitutto, vanno i nostri più sentiti auguri per una pronta guarigione.

La ragazza non ha sintomi evidenti ed a tutt’ora versa in buone condizioni di salute, durante i giorni di servizio ha utilizzato tutti i dpi necessari alla prevenzione del contagio.

Come da pressi, stiamo supportando le autorità locali nel ricostruire la “catena dei contatti”.

Precauzionalmente, abbiamo già posto in quarantena fiduciaria, in attesa dei test necessari, tutti coloro che sono stati a stretto contatto con la nostra Volontaria.

Tale situazione non modificherà il nostro impegno per il territorio nel contrasto al Covid-19.

Proseguiremo senza sosta, con la forza e la consapevolezza del ruolo e dei rischi che questo comporta nel supporto alle nostre comunità.