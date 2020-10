Costiera amalfitana, turista positiva al covid-19 in isolamento ad Atrani. Il Comunicato ufficiale. Evitiamo allarmismi e fake news

Atrani ( Salerno ) . Costiera amalfitana. Una cittadina risultato positivo al test rapido all’aeroporto di Capodichino di Napoli , si trova attualmente in isolamento ad Atrani.

Si tratta di una turista venuta in Costa d’Amalfi Amalfi, per il quale è stato disposto l’isolamento per i dovuti accertamenti sanitari.

Comunicazione ufficiale dall’amministrazione comunale di Atrani. Evitiamo allarmismi e fake news che si stanno diffondendo sui social network, facebook, whatsapp, inducendo in errore, si parlava di un rumeno che girava indisturbato , ma non è così. Come pure De Luca ha detto alla fine sono tantissimi gli asintomatici e pochi i gravi, ricordiamo che abbiamo avuto decine e decine di migliaia di turisti questa estate fra Positano e Ravello e non ci sono stati contati da questo enorme flusso turistico. Abbiamo bisogno di serenità, massima attenzione, mascherine, distanziamento e lavarsi le mani, ma andiamo avanti ed è questa la linea di Positanonews .