Costiera amalfitana, stop alla movida: 165 persone controllate e 4 denunciate dai Carabinieri

Costa d’Amalfi. 165 persone controllate e 4 denunciati in Costiera amalfitana Continuano in maniera serrata i controlli sul territorio della Divina da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi.

I militari hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a reprimere i reati e le violazioni connesse al cosiddetto fenomeno della “Movida”.

Il dispositivo dispiegato sul territorio, 10 autovetture ed oltre 20 militari impiegati, ha consentito di denunciare in stato di libertà 4 persone: due di queste, entrambe controllate lungo le strade di Tramonti, durante un normale controllo alla circolazione stradale hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici per verificare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, motivo per cui è scattata la sanzione penale.

Ad Amalfi, nella prima serata, gli uomini della locale stazione hanno denunciato un noto pregiudicato, già sottoposto al provvedimento di Daspo Urbano, poiché sostava nella zona cittadina a lui interdetta di piazza Flavio Gioia. Infine, nel corso della notte, l’Aliquota Radiomobile ha deferito un giovane di Ravello, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per aver guidato un veicolo con la patente ritirata: il controllo è scattato quando gli uomini dell’Arma lo hanno notato a bordo di un motociclo in zona Maiori, dove sono riuscito a fermarlo e sottoporlo ad accertamenti.

Visibilmente agitato, il giovane ha iniziato ad inveire contro gli operatori cercando anche di venire alle mani, senza riuscirvi in quanto è stato prontamente bloccato. Redatti gli atti di rito, sarà cura dell’Autorità Giudiziaria di Salerno valutarne le responsabilità.

Nel corso del servizio sono inoltre state identificate 165 persone, controllati 90 veicoli ed oltre 30 esercizi commerciali. 4 persone sono state sanzionate perché non indossavano i dispositivi di protezione individuale e 9 ragazzi sono stati segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish.