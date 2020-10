Costiera Amalfitana. Scegli il tuo percorso: diventa volontario della Croce Rossa.

Emergenze, attività sociali, formazione saranno le parole chiave che il Comitato CRI di Costa Amalfitana ha individuato per affrontare il prossimo biennio.

Stiamo vivendo momenti di incertezza economica e sociale, un periodo che tutti ricorderemo per le difficoltà che si presentano, giorno per giorno, e dalla difficoltà di gestire anche i più piccoli problemi: dalla fila interminabile al supermercato alla paura di frequentare luoghi chiusi; dall’incapacità di programmare il futuro o magari di farlo ma temendo sempre di dover cambiare i progetti all’ultimo istante.

In questo clima di incertezza una delle più importanti organizzazioni umanitarie internazionali, la Croce Rossa Italiana, sarà sempre al vostro fianco con le attività e l’impegno di migliaia di Volontari disseminati in tutto il mondo.

Dal 6 ottobre 2020 parte il nostro primo corso on line, su piattaforma digitale, per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato e per tutti coloro che vorranno entrare a far parte della grande famiglia della Croce Rossa.

Gli incontri, di cui 6 su piattaforma Google-Meet e uno presenza, si terranno tutti nel mese di Ottobre. Gli Aspiranti Volontari impareranno a conoscere la Croce Rossa attraverso il racconto della sua nascita e della sua storia, apprenderanno i principi fondamentali che la animano e che vivono nel cuore di ogni Volontario.

“Il prossimo corso di formazione formerà gli aspiranti Volontari a rispondere alle emergenze grazie all’insegnamento dei principali elementi di primo soccorso e delle tecniche base che potrebbero salvare la vita a noi e ai nostri cari o potrebbero metterci in grado di reagire con competenza di fronte a una situazione di pericolo per la salute”.

Dichiara Raffaele Di Leva, Presidente dell’Associazione CRI-Comitato di Costa Amalfitana.

Tutti coloro che vorranno aderire ai corsi potranno registrarsi, da subito, on-line al link https://gaia.cri.it/ registrati/aspirante/ .

Per informazioni contattare cell. 333.585.72.89 – email costaamalfitana@cri.it.