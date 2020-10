Costiera amalfitana post elezioni: pronte le nuove giunte di Amalfi, Positano e Maiori

POSITANO

L’ex primo cittadino Michele De Lucia sarà assessore in materia di bilancio, tributi e programmazione finanziaria, contenzioso e demanio marittimo; Raffaele Guarracino nominato assessore con delega alla viabilità, polizia municipale, protezione civile, indirizzi società utente pubbliche; Antonio Di Leva assessore in materia di pubblica istruzione, politiche sociali, decoro urbano e Margherita Di Gennaro nominata vicesindaco oltre che assessore con delega alle frazioni, pari opportunità, comunicazione.

Gabriella Guida che siederà nei banchi della minoranza, insieme a Vito Mascolo , Elena Mascolo e Giorgia Cuccaro , ha espresso tutte le sue perplessità rispetto alle nomine del sindaco di Positano: «A proposito di questo primo incontro, non possiamo fare a meno di sottolineare alcune differenze con i precedenti consigli di insediamento. Abbiamo avuto un ordine del giorno molto lungo che ha visto la modifica e l’approvazione di regolamenti comunali. Abbiamo proposto la nomina di commissioni permanenti in cui maggioranza e opposizione possano avere realmente modo di confrontarsi e tentare di trovare le soluzioni più opportune per Positano. Leggendo i nomi e soprattutto le deleghe salta all’occhio l’assenza di fondamentali deleghe assessoriali. Francamente non comprendiamo questa scelta».

AMALFI