Costiera Amalfitana: possibilità per i cittadini in isolamento di verifiche per la negativizzazione anche in laboratori privati.

Il Servizio Sanitario della Regione Campania e l’Unità di Crisi per l’Emergenza Epidemiologica comunicano che i cittadini posti in isolamento per positività al Covid-19 possono, al termine del periodo di isolamento domiciliare, effettuare i test molecolari di verifica della negativizzazione anche presso i laboratori privati accreditati in possesso dei previsti requisiti facendone direttamente richiesta. Il test sarà effettuato al domicilio del paziente, che dovrà perciò concordarne le modalità con il laboratorio prescelto. Quest’ultimo comunicherà l’esito al competente Dipartimento di Prevenzione, che a sua volta darà comunicazione all’interessato delle conseguenti decisioni sanitarie. Il meccanismo non prevede oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cui essi resteranno a carico dei richiedenti.