Costiera amalfitana e covid-19, si corre ai ripari: questa sera Conferenza dei Sindaci

La seconda ondata di contagi da covid-19 spaventa seriamente la costiera amalfitana, in particolare a Maiori, Minori e, timidamente anche Vietri sul Mare. I sindaci vogliono correre al riparo, per conservare l’appellativo di uno dei luoghi più immuni al contagio da coronavirus. A tal proposito è in programma per questa sera del 28 ottobre, dopo un lungo periodo, una nuova Conferenza – o meglio, videoconferenza – dei Sindaci.

I rispettivi primi cittadini, infatti, si riuniranno oggi alle ore 18:00 in un incontro a distanza. Al centro del dibattito vi sarà ovviamente il covid-19 e le strategie da adottare per arginare il contagio, ma soprattutto per assistere i malati tramite L’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), come ideato anche per i comuni della penisola sorrentina.