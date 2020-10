Costa d’Amalfi, si parla di sei nuovi contagiati a Maiori

Costiera amalfitana, emergenza Covid: si parla di altri sei nuovi contagi a Maiori. Le persone interessate sono tutte asintomatiche. Ricordiamo che nel Comune questa mattina è stato giù comunicato un nuovo caso di contagio.

Una ragazza ha scoperto di essere positiva al Covid-19 dopo aver donato il sangue. La giovane fortunatamente è asintomatica e adesso si trova in isolamento. L’Asl e il Comune di Maiori hanno cercato di ricostruire i contatti che la ragazza ha avuto negli ultimi giorni. Al momento la situazione sembrerebbe essere circoscritta e non desta preoccupazioni. Seguiranno maggiori informazioni sulla situazione. Inoltre questa mattina caos e disagi a Maiori per riuscire a fare il tampone, molti sono stati effettuati in automobile.