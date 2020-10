Costa d’Amalfi: le melanzane con la cioccolata all’Eredità su Rai 1

Costiera amalfitana. Le melanzane con la cioccolata sono uno dei piatti più conosciuti e amati della Costa d’Amalfi. Proprio questo dolce è stato scelto come protagonista di una delle domande proposte nella puntata di ieri dell’Eredità in onda su Rai1.

“A Maiori, in Costiera Amalfitana, a Ferragosto si mangia un dolce con cioccolata e cos’altro?” questa la domanda alla quale il concorrente ha risposto in maniera esatta. La ricetta originale trova le sue origini nei tempi antichi: pare che gli insediamenti saraceni che invasero il sud dello Stivale tra il VIII e il IX secolo fossero già a conoscenza delle melanzane in versione dolce; tuttavia la diffusione massiccia del dolce è da ricondurre all’opera delle suore di Santa Maria della Misericordia, le quali avrebbero creato anche altri cibi tipici, come gli struffoli e i roccocò.