Costa d’Amalfi: il punto della situazione comune per comune. Ad oggi, in totale sono 153 i contagiati. Dopo l’esplosione dei casi a Maiori e Minori, ha seguito a ruota il resto della Divina con uno screening che ha rivelato altri cittadini positivi al coronavirus. Intanto, a Cetara, il sindaco Fortunato Della Monica ha istituito un semi lock-down a seguito dell’aumento vertiginoso di positivi, raddoppiati in 24 ore, con altri tamponi da fare. A Positano sono stati effettuati 73 tamponi, dei quali si attende l’esito, mentre il sindaco di Amalfi ha informato i suoi concittadini di un nuovo contagio.

Ecco la situazione comune per comune in Costiera Amalfitana.

Amalfi: 9

Atrani: 0

Cetara: 18

Conca dei Marini: 1

Furore: 1

Maiori: 45

Minori: 16

Positano: 15

Praiano: 5

Ravello: 3

Scala: 8

Tramonti: 9

Vietri sul Mare: 23