Costa d’Amalfi ieri bloccata dal traffico: l’incidente tra Vietri e Cava

La costiera amalfitana paralizzata dal traffico ieri pomeriggio. Ecco l’articolo di Antonio Di Giovanni per La Città di Salerno, che riassume l’incidente di ieri lungo la strada che collega Vietri sul Mare a Cava dè Tirreni.

Per cause ancora da accertare, un motociclo si è scontrato con un’Audi con targa straniera. Dai primi rilievi il conducente dell’Audi che proveniva da Vietri, stava entrando in un vicolo di Molina, sulla carreggiata opposta al suo senso di marcia. Il motociclista, forse per una distrazione, si è scontrato con l’auto finendo la sua corsa nello sportello del guidatore.