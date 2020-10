Costa d’Amalfi e Sorrento: il punto sulla viabilità con la pioggia, scuole e allerta meteo

Penisola sorrentina. Proprio ieri la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio regionale – fino alle 22 di oggi -, compresa penisola sorrentina e costiera amalfitana, includendo un alto livello di rischio idrogeologico che da sempre ha interessato le due coste, in particolare la Divina.

Ma com’è la situazione viabilità? In penisola sorrentina, da Vico Equense a Sorrento, il traffico è scorrevole nonostante la pioggia, soprattutto all’incrocio di Meta. E’ proprio lì che spesso si creano ingorghi e notevoli rallentamenti. Alle prime ore di stamattina, in prossimità degli ingressi scolastici, le auto sono rimaste bloccate per diversi minuti nonostante i vigili a regolare il traffico a Vico Equense. Da Seiano in poi, invece, si procede regolarmente.

Per chi proviene da Sorrento, invece, alle 9:00 di questa mattina conviene evitare il Corso Italia poichè da Sant’Agnello a Piano di Sorrento si trova caos tra scuola e per via delle condizioni meteo. Via Mortora, tra l’altro, risulta ancora chiusa per lavori in corso.

In costiera amalfitana l’affidabilità del manto stradale è precaria e risulta essere molto scivoloso, pertanto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di procedere con la massima cautela. Incidenti tra Praiano e Amalfi e anche sul Valico di Chiunzi da Ravello a Tramonti, ma niente di grave. Anche a Tordigliano, come accade spesso a causa della pioggia, problemi per la viabilità.