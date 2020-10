Fine settimana di Ognissanti e dei Defunti, ma anche qualche evento, di quelli che secondo le normative di emergenza sanitaria si possono fare. Per evitare assembramenti la Diocesi di Sorrento Castellammare e di Amalfi Cava hanno sospeso tutte le celebrazioni all’interno dei cimiteri, e le messe in chiesa sono regolamentate.

Per il tempo libero e chi ha voglia di passeggiare, le proposte di Nino Aversa di trekking a mezza collina, sono una ottima soluzione, a Villa Fiorentino, sono in atto ben tre mostre, al Museo Correale, al Museo George Vallet in villa Fondi.

Foto 5 di 11





















Le strade principali sorrentine sono già addobbate a Natale, non come gli stessi anni, il sindaco Coppola ha preannunciato una forte riduzione della spesa, per destinare i fondi ad altre esigenze impellenti.

Chi vuole spostarsi su Napoli, ricordiamo che solo il Museo di Capodimonte in questo momento ha in atto ben 5 importanti mostre, al Museo Archeologico altre 3, con tante grosse novità, a palazzo Zevallos la mostra sul Liberty.

In questo periodo così difficile vi raccomandiamo di godere degli eventi con i propri familiari stretti e congiunti e rispettare le poche regole per contenere il virus (distanziamento, indossare correttamente la mascherina ed igenizzare le mani), si tratta di poche cose facili ad altissimo impatto. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari e nello svolgimento, per le nuove ordinanze regionali e nazionali.

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano

Prezzo 8 euro Un luogo ricco di storia nel cuore di Sorrento custode di un patrimonio inestimabile. Il Museo Correale di Terranova era la residenza estiva della famiglia Correale ed è stato definito dal grande archeologo Amedeo Maiuri “il più bel Museo di provincia italiano” Il Museo Correale di Terranova di Sorrento

Apre il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare

Prezzo 6 euro – Inaugurato da pochi giorni il nuovo Museo di Stabiae a Castellammare di Stabia in cui sono state esposte, dopo 23 anni, le raccolte dell’ex Antiquarium stabiano il Museo Archeologico di Stabiae

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis in costiera Sorrentina

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

William Kentridge in mostra gratis agli antichi Arsenali di Amalfi

More Sweetly Play the Dance’ è una mostra gratuita dell’artista di fama internazionale, William Kentridge, sarà fino al 2 dicembre 2020 nell’antico Arsenale di Amalfi, un luogo splendido e custode di memorie antiche. William Kentridge all’antico Arsenale di Amalfi

Foto 3 di 5